Ronaldinho Gaúcho se torna embaixador de liga alternativa de futebol nos EUA

Após sucesso na Alemanha e Inglaterra, a Baller League, uma liga alternativa de futebol com seis jogadores em cada equipe, chegará aos Estados Unidos e terá Ronaldinho Gaúcho como um dos embaixadores. A competição alia esporte, entretenimento e cultura digital, e sua sede será em Miami, na Flórida. Até o momento, sete times têm participações confirmadas, cada uma delas sob o comando de famosos do esporte ou cultura pop. Ainda não há a definição de uma data de estreia, mas já causa bastante expectativa.

Além do “Bruxo”, Usain Bolt, ex-atleta e campeão olímpico, Odell Beckham Jr., jogador de futebol-americano; o comediante Drusk; além das duplas de influenciadores digitais e streamers Kai Cenat e AMP, e xQc e Marlon. O streamer e youtuber IShowSpeed será o presidente da Baller League USA. A Nike também se comprometeu a ajudar no processo de expansão da competição.

Assim, aproveitará sua reputação de referência em modalidades esportivas e por ser uma potência no mundo. A fornecedora de material esportivo investirá no conceito de “joga bonito” e disponibilizará os uniformes retrôs do modelo Total 90 para o torneio.

A versão norte-americana contará com 12 equipes e terá duração de 12 semanas, assim como ocorre no formato britânico. Nas 11 semanas iniciais, serão seis jogos por rodada. Na sequência, ocorrerá uma competição final com os quatro melhores times na última semana.

Semelhanças e diferenças nos formatos da Baller League

A diferença deste modelo dos Estados Unidos será a adição de regras surpresas nos minutos finais de cada tempo, a partir dos três minutos. Com isso, uma roleta decidirá modificações na dinâmica dos jogos, como mudanças de três jogadores para cada lado ou gols de longa distância com valor dobrado.

A Baller League foi lançada em 2024, na Alemanha, por Starck. Tanto a versão alemã como a inglesa contaram com apoio de personalidades do futebol de ambos os países. No caso, os ex-jogadores da seleção alemã Mats Hummels e Lukas Podolski. Além disso, houve a participação de ex-atletas da seleção inglesa, como Ian Wright, Gary Lineker, Alan Shearer e John Terry. Luis Figo e Robert Pires foram outros famosos do futebol que marcaram presença.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook