Flamengo pode ter retornos para clássico contra o Vasco

O Flamengo ganhou uma boa notícia, nesta sexta-feira (19), com relação aos lesionados. O volante Jorginho e lateral-esquerdo Alex Sandro treinaram com os demais companheiros no campo e estão mais próximos de voltar ao time. Ambos com boas chances de ficarem à disposição no domingo (21), contra o Vasco, às 17h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

O volante Jorginho estava com edema na coxa esquerda. O incômodo teve início durante a goleada sobre o Vitória, em 25 de agosto. Desde então, o jogador foi vetado para o confronto contra o Grêmio. O departamento médico do Flamengo aproveitou o intervalo sem jogos para intensificar a recuperação do volante, mas as dores persistiram, levando a uma nova avaliação. Ele, aliás, ficou fora do jogo contra o Estudiantes.

Do outro lado, o Alex Sandro se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda. Ele, assim como Jorginho, já realizava trabalhos no campo. Caso não fique à disposição, ele tende a voltar em duelo contra o Estudiantes, na Argentina.

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos em 22 jogos. O Rubro-Negro está a três pontos a frente do Cruzeiro, vice-líder. O Palmeiras, na terceira colocação, tem 46. Quem fecha o G4 é a sensação do Brasileirão é o Mirassol, com 39.