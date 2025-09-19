Com Cuesta e Robert Renan, Vasco terá a 12ª dupla de zaga diferente em 2025

O Vasco ainda busca estabilidade defensiva e, no clássico contra o Flamengo, neste domingo (21), no Maracanã, o setor estará novamente modificado. Com a suspensão de Lucas Freitas, Carlos Cuesta e Robert Renan formarão, pela primeira vez, a dupla titular, que será a 12ª composição diferente da zaga a iniciar uma partida na temporada.

Ao longo do ano, tanto Fábio Carille quanto Fernando Diniz promoveram diversas mudanças na defesa vascaína, motivados por lesões, suspensões ou decisões técnicas. Como resultado, o clube chegou em setembro sem encontrar uma formação definitiva. Para se ter uma ideia, João Victor e Lucas Freitas lideram o ranking de parcerias, com 21 partidas como titulares. Logo atrás aparecem Hugo Moura e Lucas Freitas, com sete jogos, e João Victor e Luiz Gustavo, com seis, completando o top-3. Vale destacar que os dois últimos zagueiros já foram negociados e não fazem mais parte do elenco.

Por outro lado, algumas duplas não conseguiram engrenar. Um exemplo disso é Maurício Lemos e Lucas Freitas, que atuaram juntos apenas uma vez. Apesar de ter sido contratado com status de titular, Maurício Lemos não correspondeu às expectativas. Em abril, sofreu uma fratura na costela, o que o afastou da equipe de Fábio Carille. Durante sua ausência, Lucas Freitas ganhou espaço e se firmou na equipe — situação que se manteve mesmo após a chegada de Fernando Diniz.

Agora, com Carlos Cuesta estreando como titular ao lado de Robert Renan, o Vasco aposta em uma formação que, em teoria, representa o que há de melhor no elenco. Ambos chegaram na última janela de transferências com o objetivo de reforçar o sistema defensivo, e a expectativa é que essa dupla traga a tão desejada consistência à zaga cruz-maltina.

Veja todas as duplas de zaga do Vasco em 2025

João Victor e Lucas Freitas – 21 jogos

Hugo Moura e Lucas Freitas – 7 jogos

João Victor e Luiz Gustavo – 6 jogos

João Victor e Lucas Oliveira – 5 jogos

João Victor e Maurício Lemos – 5 jogos

Souza e Luiz Gustavo – 2 jogos

Lyncon e Luiz Gustavo – 1 jogo

Souza e Lucas Freitas – 1 jogo

João Victor e Hugo Moura – 1 jogo

Maurício Lemos e Lucas Freitas – 1 jogo

Robert Renan e Lucas Freitas – 1 jogo

