Cruzeiro vende Isa Chagas ao PSG na maior negociação da história do time feminino

Atleta marcou um dos gols no primeiro jogo da final do Brasileiro - (crédito: Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou a venda da lateral Isabela Chagas. A jogadora, de 24 anos, vai defender o Paris Saint-Germain, da França. A negociação, que gira em torno de R$ 2 milhões, é a maior da história do time feminino do clube. Isa Chagas, aliás, foi um dos grandes destaques da equipe na temporada, vice-campeã brasileira.

A jogadora já viajou para a França para finalizar o acordo. Ela desembarcou em Paris na última quinta-feira (18). A lateral, então, realizou os exames médicos no último dia da janela de transferências do futebol francês. O seu novo contrato com o time do PSG ainda não teve a duração divulgada.

A passagem de Isa Chagas pelo Cruzeiro foi curta, mas muito marcante. Ela chegou ao clube em janeiro deste ano, sem custos, após assinar um pré-contrato. A atleta, então, se firmou como titular absoluta. Ela foi peça fundamental na campanha que deu ao time a vaga inédita na Libertadores e o vice-campeonato brasileiro.

Os números da lateral na temporada, inclusive, comprovam sua importância. Em 20 jogos com a camisa do Cruzeiro, ela marcou três gols. Um deles, aliás, foi no primeiro jogo da final do Brasileirão contra o Corinthians. A jogadora também contribuiu com duas assistências para suas companheiras de equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.