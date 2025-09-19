CBF divulga tabela das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

A CBF divulgou nesta sexta-feira (19) a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Dessa forma, os confrontos dos jogos de ida começam na próxima quarta (24). Oito clubes estão disputa pelo título. Aliás, todos os classificados disputaram a primeira divisão do Brasileirão de futebol feminino.

As quartas de final da Copa do Brasil começam na próxima quarta com dois confrontos: Red Bull Bragantino e Bahia, em Bragança Paulista (SP), e o clássico São Paulo e Corinthians, em Santana de Parnaíba (SP). Já no dia seguinte, mais duas partidas agitam a competição: Palmeiras e Sport, em Barueri (SP), e Internacional e Ferroviária, em Porto Alegre (RS).

Nesta fase, os jogos são disputados em um único duelo. Contudo, em caso de empate, a definição da vaga na semifinal será nos pênaltis. Para a disputa da semifinal, a CBF vai definir os duelos através de um novo sorteio.

O clássico entre São Paulo e Corinthians é o grande destaque das quartas de final. Afinal, o clássico paulista agitou a semifinal do Brasileirão. O Timão, inclusive, levou a melhor, foi à final e conquistou o título após derrotar o Cruzeiro na decisão.

Quartas de final da Copa do Brasil Feminina:

24/09 – Bragantino x Bahia – 15h30 – Bragança Paulista (SP)

24/09 – São Paulo x Corinthians – 18h – Santana de Parnaíba (SP)

25/09 – Palmeiras x Sport – 18h – Barueri (SP)

25/09 – Internacional x Ferroviária – 20h – Porto Alegre (RS)

