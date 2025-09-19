Khellven tem lesão confirmada e vira preocupação no Palmeiras

O Palmeiras encerrou nesta sexta-feira (19) a preparação para encarar o Fortaleza, neste sábado (20), no Allianz Parque. O treinador Abel Ferreira realizou a atividade no estádio alviverde e contou com a baixa do lateral-direito Khellven.

O lateral foi diagnosticado com um trauma no pé direito e não vai enfrentar o Leão do Pici. O jogador sofreu a lesão em uma pancada já na reta final da partida contra o River Plate, na última quarta-feira (17). Após a partida, Khellven reclamou de dores na região e o Núcleo de Saúde e Performance passou a monitorá-lo.

Inclusive, enquanto o elenco alviverde treinava no Allianz, o lateral já realizava o trabalho de recuperação na Academia de Futebol. O Palmeiras não divulgou um prazo para o jogador voltar aos trabalhos, mas Khellven passa a ser dúvida para o jogo contra o River, na próxima quarta (24).

Para o jogo contra o Fortaleza, Giay assume a posição. Entretanto, essa não deve ser a única alteração na equipe, já que Abel Ferreira pode poupar alguns jogadores pensando no confronto que vale vaga na semifinal da Libertadores.

