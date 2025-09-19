Novorizontino marca nos acréscimos, bate Athletic e dorme no G4 da Série B

Foi no sufoco, mas o Novorizontino conseguiu três pontos cruciais diante do Athletic pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro. O 1 a 0 na noite desta quinta-feira (18), no interior paulista, coloca o time aurinegro no G4, o pelotão de acesso à elite nacional.

O meio-campista Óscar Ruíz anotou, aos 46 minutos do segundo tempo, o gol solitário no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O paraguaio, que havia acabado de entrar, aproveitou cruzamento de Rodrigo Soares na segunda trave e cabeceou firme para balançar a rede nos acréscimos.

Com o resultado, o Novorizontino chega a 43 pontos e tira a quarta posição da Chapecoense, com 41. Em contrapartida, a equipe catarinense ainda joga no decorrer desta rodada. Visita o Cuiabá no domingo (21), às 20h30, na Arena Pantanal.

Na próxima rodada da Série B, a 28ª, o Tigre do Vale vai até Belém do Pará, onde encara o Paysandu na terça-feira (23), às 19h30. No dia seguinte, quarta-feira, o Athletic recebe o Athletico-PR às 19h, na Arena sincredi, em São João del Rei (MG).

Jogos da 27ª rodada da Série B

Quinta-feira (18/9)

Operário-PR 1×1 Botafogo-SP

Sexta-feira (19)

Novorizontino 1×0 Athletic Club

Sábado (20)

Goiás x Paysandu – 16h

Avaí x Ferroviária – 18h30

Amazonas x Volta Redonda – 18h30

Remo x Atlético-GO – 20h30

Domingo (21)

Criciúma x CRB – 16h

América-MG x Coritiba – 16h

Athletico-PR x Vila Nova – 19h

Cuiabá x Chapecoense – 20h30

