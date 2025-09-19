Corinthians negocia volante Yaya com o PSG

Yaya tinha contrato com o Timão até o final do ano - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O Corinthians acertou, nesta sexta-feira (19), a transferência da jogadora Yaya para o PSG. A volante deixa o clube após duas temporadas defendendo a camisa alvinegra, com a qual conquistou quatro títulos, incluindo o Brasileirão Feminino, no último domingo (14).

Yaya tinha contrato com o Timão até o final do ano e poderia assinar um pré-contrato para sair de graça para qualquer clube. Entretanto, o Corinthians conseguiu agir para realizar a venda e ter alguma compensação financeira. O Alvinegro não informou os valores da transação.

O PSG será o primeiro clube internacional da carreira da volante. Yaya começou nas categorias de base do São Paulo, onde permaneceu entre 2017 e 2022. Em 2023, teve uma passagem pelo Santos e, no ano seguinte, chegou para atuar pelas Brabas. Ao todo, a jogadora atuou em 58 partidas pelo Corinthians, com quatro gols e três assistências.

Além das boas performances com a camisa alvinegra, Yaya já recebeu algumas convocações para a Seleção Brasileira. Ela estava no elenco que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, no ano passado. A volante também conquistou o título da Copa América, neste ano, com a Amarelinha.

