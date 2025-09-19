Goiás x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

A 27ª rodada da Série B apresenta um confronto de extremos neste sábado (20). O Goiás recebe o Paysandu às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. A partida coloca frente a frente o vice-líder, que luta para retomar a ponta, e o lanterna da competição, que joga pela sobrevivência.

O duelo tem um peso enorme para os dois times. O Goiás, que não vence há três jogos, precisa da vitória em casa para reassumir a liderança, ao menos de forma provisória, e pressionar o Coritiba. Já o Paysandu, afundado na última posição e a seis pontos de sair do Z4, precisa de um resultado heroico para seguir sonhando com a permanência.

Onde Assistir

A partida entre Goiás e Paysandu, pela 27ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Goiás

O Goiás chega para a partida em seu momento de maior instabilidade na competição. A equipe Esmeraldina não vence há três jogos. Essa sequência negativa, aliás, custou a liderança do campeonato. Agora, o time de Vagner Mancini aposta no fator casa contra o lanterna como a oportunidade perfeita para quebrar o jejum e voltar ao topo.

A situação do time, no entanto, é dramática por causa do alto número de desfalques. São cinco jogadores importantes fora, todos por suspensão: Martin Benítez, Marcão Silva, Anselmo Ramon, Gonzalo Freitas e Wellington Rato. A única boa notícia é o retorno do goleiro titular Tadeu, mas o treinador terá que escalar uma equipe totalmente modificada.

Como chega o Paysandu

O Paysandu chega a Goiânia em uma situação desesperadora. A equipe paraense é a lanterna isolada da Série B, a seis pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Papão sabe que precisa de uma campanha de recuperação imediata, e tentar surpreender o vice-líder, mesmo fora de casa, é uma de suas últimas chances.

Para este difícil confronto, o técnico Marcio Fernandes tem um problema a menos que o rival. A equipe terá apenas um desfalque confirmado. O volante Leandro Vilela está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com um time mais entrosado, o Paysandu tentará se aproveitar da grande quantidade de baixas do adversário para buscar um bom resultado.

GOIÁS x PAYSANDU

Série B do Brasileiro – 27ª rodada

Data e hora: 20 de setembro de 2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade; Rafael Gava, Lucas Lovat (Willian Lepo) e Jajá. Técnico: Vagner Mancini.

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Bryan; André Lima, Marlon e Martínez; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi. Técnico: Marcio Fernandes.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

