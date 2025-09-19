Nova lesão pode tirar Neymar da Seleção até o final do ano

Pela terceira vez na temporada, Neymar está lesionado. O principal craque do Santos teve uma lesão na coxa direita e vai desfalcar o Peixe no clássico contra o São Paulo. Além da ausência no confronto deste final de semana, o craque pode ficar de fora de outras partidas e adiar um possível retorno à Seleção.

O Santos não divulgou oficialmente, mas o tempo estimado para a recuperação de Neymar é entre quatro e 12 semanas, de acordo com a TNT Sports. Com isso, o jogador não teria condições para ser convocado pela Seleção para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, nos dias 10 e 14 de outubro. Caso o craque demore mais tempo para se recuperar, ele também ficará de fora dos amistosos na Data Fifa de novembro.

Não são apenas as condições físicas que têm adiado o retorno de Neymar à Seleção Brasileira. O jogador acabou sendo cortado da convocação de março e ficou de fora em junho por conta de lesão. Depois disso, o craque não ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia por questões técnicas.

Neymar não atua pela Seleção desde o dia 17 de outubro de 2023. Naquela ocasião, o Brasil enfrentava o Uruguai no Centenário e o jogador sofreu a pior lesão de sua carreira. Depois de mais de um ano sem jogar, o craque voltou para o Santos, para se preparar para a Copa do Mundo, mas ainda sofre com as lesões.

