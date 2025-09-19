AVS x Benfica, estreia de Mourinho: Onde assistir, escalações e arbitragem

José Mourinho volta ao Benfica, time que o projetou em 2000. Sua estreia rola neste sábado, contra o AVS - (crédito: Foto: Tânia Paulo / SL Benfica)

A estreia de José Mourinho é a grande atração do Benfica neste sábado, no jogo contra o AVS SAD (ex-Aves), válido pela sexta rodada do Campeonato Português. O duelo será no Estádio das Aves, às 14h (de Brasília). O Special One, que estava sem clube desde sua demissão do Fenerbahçe no fim de agosto, acertou com os Encarnados, assumindo o lugar de Bruno Lage, demitido após a derrota em casa para o Qarabag, na última terça-feira, pela Champions League. Assim, Mourinho retorna ao clube que o projetou, 25 anos depois.

Mourinho espera uma boa vitória, que será essencial para o Benfica. O time é o sexto colocado, com 10 pontos, mas tem um jogo a menos. Em pontos perdidos, está na segunda posição. No entanto, não pode tropeçar: o líder Porto venceu todos os seus seis jogos e já alcançou 18 pontos. O desafio não parece dos mais difíceis. O AVS faz péssima campanha: somou apenas um ponto em cinco jogos e divide a lanterna com o Tondela. Além disso, o time está sem técnico — José Mota foi demitido nesta sexta-feira.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmite o jogo a partir das 14h (horário de Brasília).

Como chega o AVS

O AVS chega ao jogo em grave crise. Nesta sexta-feira, às vésperas da partida, a direção demitiu o treinador José Mota, e ninguém sabe ao certo quem comandará a equipe. Isso está, inclusive, declarado no comunicado oficial da demissão:

“A AVS Futebol SAD informa que José Mota deixou de exercer as funções de treinador principal da nossa equipa profissional. O AVS iniciou o processo de definição da nova equipe técnica, que terá seu anúncio em momento oportuno. Até lá — e nomeadamente no jogo contra o Benfica — a equipe será orientada por Fábio Espinho, Armando Roriz, Carlisson Fernandes e Tó Ferreira.”

Detalhe: apenas um dos quatro poderá estar no banco de reservas comandando a equipe. Em razão de tudo é difícil prever qual será o time titular. É provável que os auxiliares mantenham a base deixada por José Mota.

Como chega o Benfica de Mourinho

Mourinho afirmou, na coletiva desta sexta-feira, que acabou de chegar e que não tem como radicalizar na escalação, promovendo muitas mudanças no time titular deixado por Bruno Lage.

“Do ponto de vista tático, vou meter o dedinho, mas com muito controle. Não quero desvirtuar a essência do time, nem sou capaz de mudar muita coisa. E, com toda a honestidade, muita coisa foi bem feita pelo meu antecessor.”

Apesar disso, é muito provável que o recém-contratado Sudakov entre como titular. O ucraniano jogou poucos minutos sob comando de Lage, mas vem agradando nos treinos. Caso opte por um time mais ofensivo, Mourinho deve tirar Mauro Enzo. Se preferir uma equipe mais cautelosa, deve sair um dos homens de frente, provavelmente Prestianni.

O Benfica tem vários desfalques por lesão: O lateral-direito Bah, os apoiadores Manu e Nuno Félix e os atacantes Bruma e Kluivert Kljebakio (este último foi contratado, mas se lesionou antes mesmo da estreia).

AVS X BENFICA

6ª Rodada do Campeonato Português

Data e horário: 20/9/2025, 14h (de Brasília)

Local: Estádio das Aves, Vila das Aves(POR)

AVS: Simão; Diogo Spencer, Aderllan Santos, Cristian Castro e Kiki Afonso; Jaume Grau e Rafael Barbosa; Akinsola, Bruno Lourenço e Perea; Tomané. Técnico (Interino): Fábio Espinho

BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Enzo (Sudakov), Richard Ríos e Aursnes; Prestianni (Sudakov), Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho

Árbitro: Bruno Costa

Auxiliares: Jorge Fernandes e João Morte

VAR: Manuel Oliveira

