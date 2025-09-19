São Paulo trabalha para ter Lucas e Oscar em jogo decisivo da Libertadores

Oscar e Lucas Moura podem estar à disposição para o jogo contra a LDU - (crédito: Fotos: Erico Leonan/Pedro Guedes/São Paulo)

Com uma desvantagem de 2 a 0 no jogo de ida, o São Paulo tenta uma virada histórica contra a LDU, na próxima quinta-feira (25), para se classificar para as semifinais da Libertadores. A equipe pode ter reforços vindos do departamento médico para a partida decisiva.

Lucas Moura e Oscar estão em reta final de recuperação e podem aparecer no banco de reservas contra os equatorianos. O camisa 8 está em vantagem na disputa pelo retorno. O meia, que está recuperado de fraturas em três vértebras, já deve ser relacionado para o clássico contra o Santos, no domingo (21).

Por outro lado, Lucas Moura apresenta uma grande evolução. Inclusive, o camisa 7 já realiza exercícios no gramado após se recuperar de uma artroscopia no joelho. Entretanto, o meia-atacante tem presença praticamente descartada no clássico.

Existe a expectativa de que Oscar possa ter condição de iniciar a partida contra a LDU como titular. O São Paulo precisa vencer os equatorianos por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso o Tricolor vença por três gols ou mais, garante a vaga direta na semifinal.

