Desafio de vídeo estreia no Brasil com três revisões na Copa Paulista

O empate em 1 a 1 entre Comercial e XV de Piracicaba entrou para a história do futebol no Brasil. O duelo válido pela semifinal da Copa Paulista, que aconteceu na noite desta sexta-feira (19), em Ribeirão Preto, foi o primeiro da história do país a usar o desafio de vídeo.

Os treinadores utilizaram o recurso em três oportunidades. Cada equipe poderia solicitar dois desafios por tempo, e a arbitragem não descontaria as solicitações em caso de sucesso.. O Comercial estreou a novidade ainda no primeiro tempo, quando Roberval Davino acusou um pênalti para seu time. O árbitro Fabiano Monteiro dos Santos analisou o lance e marcou a penalidade, convertida por Felipe Rodrigues, que abriu o placar. O procedimento durou quatro minutos no total.

O desafio voltou a ser utilizado aos 22 minutos do segundo tempo, desta vez pelo XV. Moisés Egert solicitou a revisão de um pênalti para sua equipe, mas o árbitro, após analisar a jogada, não marcou a penalidade. Nos acréscimos, Monteiro assinalou uma penalidade para o Nhô-Quim. Davino pediu uma revisão, mas o árbitro manteve a marcação de campo e Matheus Carvalho empatou o jogo, no último lance.

Além da Copa Paulista, a CBF anunciou que utilizará o recurso a partir das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O jogo de volta entre XV e Comercial acontece no próximo sábado (27), com um cenário completamente em aberto. Quem passar, encara o vencedor de Primavera e Grêmio Prudente.

