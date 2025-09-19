Portuguesa x America, final da Copa Rio: onde assistir, escalações e arbitragem

A final da Copa Rio promete agitar o futebol carioca neste fim de semana. Portuguesa e America se enfrentam neste sábado (20), às 18h (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pelo jogo de volta da decisão da competição, que vale vaga na Série D do Brasileirão e Copa do Brasil. Aliás, o campeão escolhe o torneio, enquanto o vice fica com a sobra. Ambos, inclusive, desejam jogar a quarta divisão nacional.

No jogo de ida, o America venceu a Portuguesa por 1 a 0, no último sábado (13), no Giulite Coutinho. Portanto, o Mecão joga por um empate para conquistar o título da Copa Rio. A Lusa, portanto, precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Cariocão TV (YouTube).

Como chega a Portuguesa

Em desvantagem na decisão, a Portuguesa não vai ter uma tarefa fácil para conquistar o título. Jogando em casa, a Lusa aposta na força da torcida, que esgotou os ingressos e promete transformar o Luso-Brasileiro num caldeirão. Contudo, o técnico Alex Nascif vai ter problemas para escalar o time, já que o volante Henrique Rocha e o lateral-esquerdo PV foram expulsos.

Como chega o America

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o America defende a vantagem para conquistar o título. No primeiro jogo da decisão, o Mecão se impôs, dominou as ações e venceu com méritos. Contudo, perdeu a chance de ampliar a vantagem, já que teve superioridade numérica. Mesmo assim, o time chega bastante confiante e pretende repetir a mesma postura para fazer história.

PORTUGUESA X AMERICA

Final da Copa Rio – Jogo de volta

Data e horário: 20/09/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Portuguesa:

America: Victor Brasil; Luciano Tchow, Matheus Alves, Rennã e Emerson; JV, Caio Cunha, Léo Pedro e Cleyton; Jefinho e Iacovelli. Técnico: Leandrão

Portuguesa: Douglas Borges; Luis Gustavo, Léo Cruz, Lucas Costa e MV; Alex Moretti (Wellington Cezar), João Paulo e Bruno Mota; Gustavo Aguiar, Gui Mendes e Uelber. Técnico: Alex Nascif

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

