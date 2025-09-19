Braga leva caso à Fifa por dívida do Botafogo envolvendo Artur Jorge

O Braga decidiu entrar com uma ação na Fifa contra o Botafogo em decorrência de uma dívida de cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões, na atual cotação) referente à última parte da multa rescisória pela saída do técnico Artur Jorge.

De acordo com informações da ESPN, o clube português está há mais de um mês sem receber qualquer resposta do Glorioso. Em razão do silêncio, portanto, resolveu buscar ajuda legal para tentar receber o valor restante.

Essa não é a primeira vez que o Botafogo atrasa esse tipo de pagamento. Em 2024, o clube já havia demorado para pagar a primeira parcela da multa, que foi quitada somente após pressão dos portugueses nos bastidores.

Artur Jorge teve uma passagem vitoriosa pelo Botafogo ao conquistar o Brasileirão e a Libertadores em 2024. Desde janeiro de 2025, ele está no comando do Al Rayyan, do Catar, com contrato até o fim de 2027.

