Vitória x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Vitória e Fluminense abrem a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), às 16h, no Barradão. O Leão ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, enquanto o Tricolor está na 10ª posição, com 28 pontos. Os times chegam ao duelo com um triunfo nos últimos cinco jogos do Brasileirão. Desta forma, ambos precisam dos três pontos para não se complicarem na competição nacional.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha a partida, ao vivo, a partir de 14h30. Eduardoi Rizzati, com sua voz inconfundível, comanda a transmissão. O narrador contará com o suporte de uma dupla de craques do jornalismo esportivo: João Miguel Lotufo (comentários) e Cristopher Henrique (reportagens).