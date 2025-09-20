Borussia Dortmund x Wolfsburg: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 4ª rodada da Bundesliga 2025/26, o Borussia Dortmund recebe o Wolfsburg neste domingo (21), às 14h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park. Assim, o time aurinegro tenta seguir na cola do líder Bayern de Munique, que ainda não perdeu pontos neste início de competição.
Dessa forma, os donos da casa somam 7 pontos, dois a menos que o arquirrival bávaro. Os visitantes, por sua vez, ocupam a oitava colocação, com 5 pontos e tentam se aproximar da zona de classificação para os torneios continentais.
Onde assistir
O confronto deste domingo (21) terá a transmissão da CazéTV, no Youtube.
Como chega o Borussia Dortmund
O time aurinegro não terá Emre Can, Niklas Süle e Julien Duranvill à disposição, visto que o trio segue lesionado. Entretanto, o técnico Niko Kovac teve boas notícias, pois Nico Schlotterbeck, Fabio Silva e Aaron Anselmino podem estar em campo e serem novidades. Julian Ryerson deve jogar como zagueiro para auxiliar Waldemar Anton e Ramy
“Temos que entender o nosso adversário e tentar colocar em prática as nossas qualidades, que sem dúvida possuímos, o mais rápido possível para vencer.”, disse o treinador, ao analisar o duelo.
Como chega o Wolfsburg
Para o duelo, a equipe verde e branca poderá contar com sua nova contratação: o dinamarquês Christian Eriksen. Nesse sentido, o jogador, de 33 anos, assinou contrato com a equipe da Bundesliga sem custos de transferências, já que deixou o Manchester United em junho, ao fim de seu contrato. Por outro lado, Kevin Paredes (pé), Rogério (problemas musculares) e Denis Vavro (adutor) estão de fora.
Por fim, o técnico Paul Simonis tenta fazer o time dar um salto na tabela e surpreender o Dortmund. Depois de comemorar seu aniversário de 80 anos no último fim de semana, o time terá o primeiro grande desafio da temporada. O atual elenco tenta repetir o feito daquele de 2012, que venceu o Dortmund fora de casa e trouxe os três pontos na bagagem.
BORUSSIA DORTMUND x WOLFSBURG
4ª rodada da Bundesliga
Data e horário: 21/9/2025 (domingo), às 14h30 (de Brasília)
Local: Signal Iduna Park, Dortmund (ALE)
BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Anton e Ramy; Yan Couto, Groß, Jobe Bellingham e Svensson; Beier, Adeyemi e Guirassy. Técnico: Niko Kova?
WOLFSBURG: Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis e Maehle; Arnold, Souza, A. Olsen, Majer, Eriksen (Wimmer); Amoura. Técnico: Paul Simonis
Árbitro: Jan Seidel (ALE)
