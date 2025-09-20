Arsenal x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes na Premier League 2025/26. Neste domingo (21), Arsenal e Manchester City se enfrentam às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

Os Gunners seguem em busca do título da Premier League após três temporadas seguidas com somente o vice. Dessa maneira, o clube aposta na sequência de trabalho do técnico Mikel Arteta e nas contratações feitas na última janela de transferências.

O Arsenal começou a 5ª rodada na vice-liderança, com nove pontos em quatro jogos. Ao todo, são três vitórias e somente uma derrota, justamente para o líder Liverpool, único clube com 100% de aproveitamento nesta edição da Premier League.

Além disso, o Arsenal não perde para o Manchester City desde 26 de abril de 2023, quando levou 4 a 1 no Etihad Stadium. Desde então, foram três empates e duas vitórias dos londrinos, com direito à goleada por 5 a 1, em fevereiro de 2024.

Porém, Mikel Arteta ainda tem que lidar com problemas no elenco. Isto porque Havertz e Gabriel Jesus, lesionados, são baixas confirmadas, enquanto Saka e Odegaard aparecem como dúvidas.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City faz um início de temporada irregular e começou a rodada semente na 8ª posição, com seis pontos. Nas quatro primeiras rodadas, o time comandado por Pep Guardiola tem duas vitórias e duas derrotas.

No entanto, a sequência recente da equipe é muito positiva. Isto porque, no último compromisso pela Premier League, o City venceu o clássico contra o United por 3 a 0, com direito a show de Haaland. Além disso, o time venceu o Napoli, atual campeão italiano, na primeira rodada da fase de liga da Champions, no meio de semana.

Por fim, Guardiola também encara alguns desfalques importantes no elenco. Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Omar Marmoush e Mateo Kovacic, lesionados, não encaram o Arsenal no Emirates.

ARSENAL X MANCHESTER CITY

5ª rodada da Premier League

Data e horário: domingo, 21/09/2025, às 12h30 (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres.

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Merino; Madueke, Gyokeres e Eze. Técnico: Mikel Arteta.

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Rodri, Reijnders e Foden; Bernardo Silva, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Stuart Attwell.

Auxiliares: Constantine Hatzidakis e Nick Hopton.

VAR: Jarred Gillett.

