Ceará x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Ceará a Bahia fazem um clássico nordestino agitado

Ceará e Bahia se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O Tricolor de Aço é o sexto colocado, com 36 pontos. Já o Vovô é o 11º lugar, com 27.

A Voz do Esporte transmite o duelo, ao vivo, a partir de 17h. Ricardo Froede narra, Diogo Martin comenta, e Vanderlei Lima reporta.

    postado em 20/09/2025 08:38
    x