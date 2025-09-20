América-MG x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

A 27ª rodada da Série B apresenta um clássico duelo de opostos neste domingo (21). O América-MG recebe o Coritiba a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena Independência. A partida coloca frente a frente uma equipe que luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento e o líder isolado do campeonato.

O confronto tem um peso enorme para os dois lados da tabela. O Coritiba, com 47 pontos, quer continuar sua caminhada tranquila de volta à elite nacional. Já o América-MG, 17º colocado com 27 pontos, precisa de um resultado positivo em casa para ter a chance de deixar o Z4 e respirar na luta pela permanência.

Onde Assistir

A partida entre América-MG e Coritiba, pela 27ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o América-MG

O América-MG chega para a partida em uma situação muito delicada, dentro da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Alberto Valentim precisa de uma vitória em casa para tentar sair do Z4. O time aposta no fator casa para surpreender o líder e iniciar uma campanha de recuperação.

Para este confronto, a equipe terá uma mudança na lateral-esquerda, com a lesão de Dalbert e a entrada de Paulinho. A grande notícia, no entanto, é o retorno do atacante Miguelito. Ele foi preservado no último jogo e volta com a moral em alta após marcar o gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil.

Como chega o Coritiba

O Coritiba chega a Belo Horizonte como o líder isolado do campeonato e grande favorito ao acesso. A equipe de Mozart caminha a passos largos para retornar à Série A. Apesar da situação confortável na tabela, o time sabe que não pode relaxar para manter a boa vantagem na ponta.

A situação do time, contudo, é muito complicada devido ao alto número de desfalques. São quatro ausências importantes. O goleiro reserva Pedro Rangel, o volante Machado e o atacante Clayson foram expulsos e cumprem suspensão. Além deles, o atacante Rodrigo Rodrigues está lesionado. A única boa notícia é o retorno do “maestro” Josué ao meio-campo.

AMÉRICA-MG X CORITIBA

Série B do Brasileiro – 27ª rodada

Data e hora: 21 de setembro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Elizari; Miguelito, Willian Bigode e Stênio. Técnico: Alberto Valentim.

CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Onde assistir: Disney+

