Olympique de Marselha x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

A próxima rodada do Campeonato Francês promete fortes emoções e terá um clássico pela frente. Afinal, Olympique de Marselha e PSG protagonizam o grande confronto do final de semana, no Vélodrome, domingo (21), às 15h45 (de Brasília).

Dessa forma, a equipe parisiense tem 100% de aproveitamento, com 12 pontos e quatro vitórias consecutivas. Os donos da casa, por sua vez, tiveram um início irregular de campanha, com 6 pontos, na 7ª posição.

Onde assistir

O confronto deste domingo (21) terá a transmissão da CazéTV, no Youtube.

Como chega o Olympique de Marselha

O técnico Roberto De Zerbi não terá Hamed Traoré à disposição por estar lesionado. Além disso, ele tem uma dúvida, visto que o defensor Nayef Aguerd pode ficar de fora e não ter condições de jogo.

Assim, a equipe tenta fazer novamente o dever de casa, visto que, até aqui, venceu as duas em seu estádio. Para tentar mais um triunfo, agora diante do líder, o brasileiro Igor Paixão deve começar no banco de reservas, enquanto Bilal Nadir ou Matt O’Riley estará entre os titulares.

Como chega o PSG

A equipe parisiense terá duas baixas de peso em seu ataque, pois Desiré Doué e Ousmane Dembélé voltaram lesionados da Data Fifa de setembro e seguem fora de combate. Nesse sentido, o comandante Luís Enrique também não poderá contar com o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, que se lesionou na rodada anterior da Ligue 1.

Por fim, esse será o primeiro Le Classique que os parisienses disputarão após vencer a Champions League de forma inédita e com uma goleada implacável por 5 a 0 sobre a Inter de Milão. Antes disso, apenas os arquirrivais detinham essa conquista, em 1993, e agora tudo se igualou no principal torneio de clubes do continente.

OLYMPIQUE DE MARSELHA X PSG

5ª rodada do Campeonato Francês 2025/26

Data-Hora: domingo, 21/09/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Vélodrome, em Marselha (FRA).

OLYMPIQUE DE MARSELHA: Rulli; Michael Amir Murillo, Pavard, Egan-Riley, Medina; Gomes, Kondogbia; Greenwood, Nadir, Weah; Gouiri. Técnico: Roberto De Zerbi

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia. Técnico: Luís Enrique

Árbitro: Jérôme Brisard (FRA)

