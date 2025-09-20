Mirassol x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

A 24ª rodada do Brasileirão apresenta um confronto de realidades opostas neste domingo (21). O Mirassol recebe o Juventude às 16h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. A partida coloca frente a frente a equipe sensação do campeonato, que acaba de entrar no G4, e um time que luta para não cair.

O duelo é de extrema importância para os dois lados da tabela. O Mirassol, quarto colocado, quer aproveitar a ótima fase e o fator casa para se consolidar no grupo de cima. Já o Juventude, que ocupa a 18ª posição, viaja ao interior paulista precisando de um resultado positivo para tentar reagir e sair do Z4.

A partida entre Mirassol e Juventude, pela 24ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Mirassol

O Mirassol chega para a partida vivendo um momento mágico em sua primeira participação na elite. A equipe do interior paulista é a grande sensação do campeonato. Além disso, vem de três vitórias consecutivas, sequência que colocou o time no G4, na quarta posição. Com a confiança em alta, o time aposta no fator casa para buscar mais um triunfo.

Para este jogo, o técnico Rafael Guanaes terá que fazer uma mudança na defesa. O zagueiro João Victor está suspenso e é desfalque certo. Por outro lado, o meio-campista Gabriel, peça importante na equipe, deve voltar a ser relacionado e pode ser uma das novidades entre os disponíveis.

Como chega o Juventude

O Juventude chega a Mirassol em uma situação muito delicada e precisando reagir com urgência. A equipe comandada por Thiago Carpini ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O Jaconero sabe que precisa começar a somar pontos, mesmo fora de casa, para não ver a distância para sair do Z4 aumentar ainda mais.

O técnico, no entanto, tem uma longa lista de problemas para escalar o time, com cinco desfalques certos. O jogador Ênio está suspenso. Além dele, Wilker Ángel, Abner, Cipriano e Natã estão no departamento médico. A boa notícia é que Batalla, Ewerthon e Daniel Giraldo retornam e ficam à disposição.

MIRASSOL X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data e hora: 21 de setembro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP)

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Chico da Costa e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Marcos Paulo (Bernardo) e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Caíque e Mandaca; Gabriel Veron (Nenê), Batalla e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Wagner Reway (SC)

