Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (21), o Maracanã será palco do último Clássico dos Milhões da temporada. Flamengo e Vasco se enfrentam às 17h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, também no Maracanã, as equipes empataram em 0 a 0.

Onde assistir?

TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo?

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem certa vantagem em relação aos seus rivais na briga pelo título. Com 50 pontos, o Rubro-Negro está a três do Cruzeiro, que tem um jogo a mais. Na Libertadores, a equipe da Gávea bateu o Estudiantes em partida marcada por polêmica de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o técnico Filipe Luís não terá a presença do volante Erick Pulgar por conta da lesão do metatarso do pé direito. Por outro lado, Alex Sandro e Jorginho são dúvidas para a partida. Por se tratar de clássico, o treinador não deve promover grandes alterações na equipe titular. Em coletiva após jogo contra o Estudiantes, ele afirmou que o time está preparado “para essa maratona”.

Como chega o Vasco?

Pressionado pela proximidade com a zona do rebaixamento, o Vasco precisa recuperar os pontos perdidos contra o Ceará, após sofrer o empate nos acréscimo tendo ainda um jogador a mais. Em 15º lugar, o Cruz-Maltino soma 23 pontos, apenas um a mais do que o Vitória, o primeiro dentro do Z4.

O Vasco terá os desfalques de Tchê Tchê e Lucas Piton. O volante está em transição física após sofrer um edema na coxa direita. Já o lateral-esquerdo se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. O zagueiro Lucas Freitas cumpre suspensão e também está fora. Em contrapartida, Hugo Moura retorna após desfalcar o time devido ao terceiro cartão amarelo. O volante volta ao time na vaga de Mateus Carvalho. A zaga será formada por Cuesta e Robert Renan.

A dúvida está no setor ofensivo. Fernando Diniz analisa escalar um ataque mais veloz. Neste cenário, Vegetti pode ser barrado para a entrada de Andrés Gomez. O atacante colombiano está com moral após contribuir com duas assistência, em três jogos.

FLAMENGO x VASCO

Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 21/09/2025 (domingo), às 17h30 (horário de Brasília)

FLAMENGO: Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Saúl, De la Cruz (Jorginho), Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno e Vegetti (Andrés Gomez). Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

