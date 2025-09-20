Liverpool 100% vence Everton em jogo elétrico pela Premier League

Liverpool e Everton fizeram um ótimo jogo na manhã deste sábado, 20/9, abrindo a quinta rodada do Campeonato Inglês. E melhor para os Reds, que mandaram no 247º Clássico de Liverpool em Anfield e venceram por 2 a 1. Foi um jogo de belos gols. Gravenberch e Ekitike marcaram para o time da casa no primeiro tempo. Mas Gueye descontou para o Everton no segundo tempo.

Atual campeão inglês, o Liverpool, com esta vitória, chega aos 15 pontos. Campanha 100%, com cinco triunfos em cinco jogos. Com isso, segue na liderança da Premier League. O Everton, que entrou na rodada em sexto lugar, parou nos sete pontos. Assim, deve perder várias posições ao fim da rodada.

Como foi a vitória do Liverpool

O Liverpool teve o domínio do jogo nos primeiros 20 minutos, pressionando muito. Assim, com justiça conseguiu sair na frente com um gol espetacular aos dez minutos. Gakpo recuperou a bola no meio de campo, e ela chegou até Salah. O egípcio deu passe genial por cobertura para Gravenberch. Melhor ainda foi o toque por cobertura de Gravenberch. Gol nota 10.

O Everton somente foi assustar em lance aos 26 minutos, com Grealish fazendo excelente jogada pela esquerda e rolando para o chute de Dewsbury-Hall, mas que passou por cima do gol de Alisson. Porém, a resposta do Liverpool foi letal. Aos 28, Ekitike fez um belo gol após passe de Gravenberch. E o jogo foi para o intervalo com 2 a 0 para os Reds no placar.

Veio o segundo tempo, e o Everton voltou bem melhor, pressionando muito com Grealish pela esquerda. Dessa forma, diminuiu o placar em ótima jogada que terminou com um chute forte de Gana Gueye, sem chance para Alisson aos 13. O jogo seguiu lá e cá. E, se o Everton assustava, o Liverpool, mesmo não fazendo um grande jogo, também era perigoso. E só não marcou em cabeçada de Konaté, após escanteio, por causa de Grealish. O atacante, que ressuscitou seu bom futebol no Everton após anos como reserva no Manchester City, salvou quase em cima da linha. E mais uma vez justificou o prêmio de Jogador do Mês da Premier League em agosto, com um jogo muito tático. Contudo, apesar de toda força ofensiva das equipes, o jogo permaneceu sem mais alterações no placar. Enfim, um belo clássico.

Jogos da 5ªrodada do Campeonato Inglês

Sábado (20/9)

Liverpool 2×1 Everton

Burnley x Nottingham Forest – 11h

Brighton x Tottenham – 11h

West Ham x Crystal Palace – 11h

Wolverhampton x Leeds – 11h

Manchester United x Chelsea – 13h30

Fulham x Brentford – 16h

Domingo (21/9)

Sunderland x Aston Villa – 10h

Bournemouth x Newcastle – 10h

Arsenal x Manchester City – 12h30

