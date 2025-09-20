Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Grêmio se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (21), às 17h30, no Beira-Rio. As duas equipes chegam para o clássico em momentos de turbulência e próximos da zona de rebaixamento. Por isso, um triunfo ganha uma importância maior, pois pode influenciar como será a sequência de ambos no restante da temporada. Além da continuidade ou não dos treinadores em seus respectivos cargos.

O Colorado atualmente se encontra na 12ª colocação, com 27 pontos, com uma desvantagem de cinco pontos para o Vitória, primeiro time dentro do Z-4. O Tricolor gaúcho está em situação mais adversa, pois ocupa a 14ª posição, com 25 pontos.

Onde assistir

A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere no sistema pay-per-view, a partir das 17h.

Como chega o Internacional

O Inter soma apenas uma vitória em seus últimos sete jogos, com o triunfo sendo exatamente no Campeonato Brasileiro. Em seus demais confrontos acumula seis derrotas, sendo três delas na competição. Inclusive, no último duelo perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, fora de casa. Pelo cenário de pressão por conta dos resultados e desempenhos ruins, o técnico Roger Machado corre risco de demissão em caso de revés no Gre-Nal.

O comandante optou por manter o esquema tático 4-2-3-1, mas pode fazer até quatro modificações na equipe. O meio-campista Alan Rodríguez se tornou dúvida depois de sentir um desconforto. Com isso, seu provável substituto será Bruno Henrique. Bruno Tabata deve ganhar a vaga de Vitinho na ponta direita e Borré retornar ao comando de ataque no lugar de Ricardo Mathias.

Como chega o Grêmio

O Imortal não vence há três rodadas do Brasileirão, já que vem de empates com Ceará e Flamengo, além de derrota para o Mirassol. O Tricolor gaúcho passa por um cenário de cobranças assim como o rival. Deste modo, Mano Menezes também pode deixar o clube após o clássico, se tiver um resultado negativo.

O lateral-direito Marco Rocha ainda é dúvida e caso não se recupere, João Pedro deve seguir entre os 11 iniciais. O meio-campista Willian provavelmente estreará pelo Grêmio como titular e Carlos Vinícius retornar ao time inicial. Há também duas disputas em aberto no time entre Dodi e Edenilson no setor criativo, além de Alysson e Cristian Olivera no ataque.

INTERNACIONAL X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data e horário: 21/09/2025 (domingo), às 17h 30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel (José Aldo); Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE), auxiliado

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

