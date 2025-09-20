Barcelona x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, o Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol neste domingo (21). Em casa, o time catalão recebe o Getafe às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela 5ª rodada de LaLiga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Barcelona
O Barcelona começou a 5ª rodada na segunda posição, com 12 pontos, somente dois a menos que o líder Real Madrid, único com 100% de aproveitamento.
Além disso, o Barça está invicto nesta temporada e vem de uma grande vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle, fora de casa, na primeira rodada da fase de liga da Champions.
Contudo, o técnico Hansi Flick ainda precisa lidar com alguns problemas no elenco. O principal desfalque é Lamine Yamal, que se recupera de uma lesão sofrida durante a Data Fifa com a seleção espanhola. Ao mesmo tempo, o goleiro Ter Stegen, o lateral-esquerdo Alejandro Balde e o meio-campista Gavi completam a lista de jogadores no departamento médico.
Como chega o Getafe
Por outro lado, o Getafe não entrou em campo no meio de semana e teve a semana cheia de treinos para se preparar para a partida contra o Barcelona. Além disso, o time faz um bom início de temporada e soma nove pontos nas primeiras quatro rodadas. Assim, o clube de Madri abriu a rodada na 4ª posição.
Outra boa notícia para o Getafe é que o técnico José Bordalás não enfrenta problemas de última hora em seu elenco e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.
BARCELONA X GETAFE
5ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: domingo, 21/09/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.
BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsi e Martín; De Jong, Pedri e Fermín López; Raphinha, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
GETAFE: Soria; Femenía, Abqar, Duarte, Djene e Rico; Martín, Milla e Arambarri; Liso e Borja Mayoral. Técnico: José Bordalás.
Árbitro: Alejandro Hernández Hernández.
