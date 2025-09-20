Athletico x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos opostos na briga pelo acesso, Athletico e Vila Nova fazem um confronto direto na briga pelo G4 da Série B. A partida acontece na noite deste domingo (21), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Embalado com uma sequência de quatro vitórias seguidas, o Furacão venceu a Chapecoense fora de casa na última rodada. O Rubro-Negro ocupa a sexta colocação, com 39 pontos, a quatro do G4. Já o Tigrão, por outro lado, não vence há quatro jogos e empatou o último contra o Remo, dentro de casa. O Colorado ocupa a décima colocação, com 36 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletico

Depois de sofrer durante boa parte da competição, o torcedor rubro-negro está otimista com o time para a sequência da Série B. A vitória contra a Chapecoense, a quinta consecutiva no torneio, colocou o Furacão de fato na briga pelo acesso. Mesmo sem ter chances de entrar no G4 nesta rodada, o Athletico não quer perder o embalo e nem a distância.

Para a partida, Odair Hellmann não conta com o principal destaque do time na Série B. O atacante Viveros recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, assim como o volante Patrick. Em suas vagas, o treinador pode dar chances para Julimar e Filipinho. Por outro lado, na defesa, Terán está de volta e deve começar como titular.

Como chega o Vila Nova

Com uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer, o Tigrão se afastou do G4. Por isso, a partida em Curitiba é um jogo de vida ou morte para o Vila seguir na briga pelo tão sonhado acesso. O técnico Paulo Turra deve manter a formação que empatou com o Remo na última rodada. O treinador acredita que o time teve um bom desempenho diante do Leão, mas sofreu o gol de empate em uma infelicidade – no caso, um gol contra.

ATHLETICO X VILA NOVA

Campeonato Brasileiro Série B – 27ª rodada

Data e horário: 21/9/2025 (domingo), às 19h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Santos; Benavidez, Terán, Aguirre, Arthur Dias (Leo Derik) e Esquivel; Felipinho e Zapelli; Mendoza, Julimar e Dudu. Técnico: Odair Hellmann.

VILA NOVA: Halls; Pedro Romano, Tiago Pagnussat e Weverton; Elias, João Vieira, Igor Henrique, Dodô e Higor; Guilherme Parede e Gabriel Poveda. Técnico: Paulo Turra.

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

