Oita Trinita encerra jejum com vitória e boa atuação de Pereira no Japão

Vitória do alívio e da retomada da confiança do Oita Trinita na reta final da J-League 2. Neste sábado (20), o time japonês contou com grande atuação do zagueiro brasileiro Pereira e venceu o Renofa Yamaguchi por 1 a 0. O resultado acabou com um jejum de 15 jogos sem vencer e afastou a equipe da temida zona de rebaixamento, a somente oito rodadas do fim da competição.

O gol logo aos 11 minutos de jogo, de pênalti, marcado pelo também brasileiro Gleyson, deu mais tranquilidade para o time fazer um bom jogo, sem sustos. Embora esteja na 16ª posição na tabela, o Oita Trinita tem a oitava zaga menos vazada dentre os 20 clubes da J-League 2, muito pela liderança de Pereira, carioca de 28 anos que fez sua base no Figueirense.

“Uma vitória importante demais para a gente! Quebramos uma sequência incômoda e negativa. E nós, zagueiros, sempre queremos sair de campo sem sofrer gol. Hoje deu tudo certo, mas até já merecíamos resultados melhores antes, e vamos mais confiantes para essa reta final do campeonato”, comentou Pereira, que só ficou fora de duas das 30 partidas do Oita nesta edição.

O Oita Trinita é um clube jovem, fundado em 1994, há somente 31 anos. E que só conseguiu o acesso à divisão de elite no Japão pela primeira vez em 2002. Além disso, seu maior título foi a Copa da Liga Japonesa em 2008. Por fim, o time voltará a campo atrás de nova vitória no próximo sábado (27), quando receberá o lanterna Ehime FC.

