Com hat trick de Kane, Bayern goleia o Hoffenheim e mantém 100% na Bundesliga

O Bayern Munique consolidou sua liderança na Bundesliga ao golear o Hoffenheim por 4 a 1, neste sábado (20), na PreZero Arena, em Sinsheim. Com o resultado, a equipe comandada por Vincent Kompany permanece com 100% de aproveitamento. Chega a 12 pontos em quatro jogos, mantendo-se na liderança isolada.
O primeiro tempo foi equilibrado, com o Hoffenheim criando algumas oportunidades, mas sem conseguir superar a forte defesa do Bayern. Aos 44 minutos, Harry Kane abriu o placar para os visitantes, aproveitando uma assistência de Lennart Karl e emendar um chute forte da entrada da área.
Na etapa final, o Bayern ampliou a vantagem logo aos três minutos, com Kane convertendo um pênalti cometido sobre ele mesmo. Aos 32, mais um pênalti a favor do Bayern, marcado apenas depois da consulta ao VAR. Kane, mais uma vez, bateu com segurança e anotou o terceiro gol dos bávaros.
O Hoffenheim, porém, de tanto insistir, chegou ao gol de honra aos 37, com Coufal, aproveitando cruzamento na área. Gnabry, já nos descontos, aos 54 minutos, fechou o placar para o Bayern.
A próxima partida do Bayern será contra o Werder Bremen, em casa, na próxima sexta (26). Já o Hoffenheim visita o Freiburg no domingo (28).
