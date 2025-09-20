Cruzeiro x Bragantino: onde assistir, escalação e arbitragem

Cruzeiro e Bragantino se enfrentam no próximo domingo (21), no Mineirão, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa entra em campo precisando vencer para permanecer na segunda posição na tabela, enquanto o Bragantino busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação para Libertadores.

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Bragantino terá a transmissão da CazéTV, Globo e Premiere.

Como chega o Cruzeiro

Após uma vitória de virada contra o Bahia, fora de casa, o Cruzeiro chega para o confronto precisando vencer para se manter na segunda posição na tabela. Aliás, o Bragantino foi o único time da primeira parte da tabela que tirou pontos da Raposa no primeiro turno. Além disso, o clube mineiro busca uma vitória contra o Massa Bruta para conseguir se aproximar de uma marca expressiva, que aconteceu em 2013: vencer todos os 19 concorrentes pelo menos uma vez na competição.

Para o confronto, o técnico Leonardo Jardim deve manter a equipe que começou o confronto contra o Bahia na última rodada. Apesar de Sinisterra e Gabigol terem feito os gols no confronto após saírem do banco, eles devem continuar como opção na reserva. Fagner segue no departamento médico.

Como chega o Bragantino

Por outro lado, o Bragantino busca voltar a vencer na competição após uma derrota e um empate que colocaram a equipe paulista no meio da tabela. Assim, uma vitória deixa o Massa Bruta mais perto da zona de classificação para a Libertadores e mais longe da zona de rebaixamento.

O técnico Fernando Seabra vai poder contar com o atacante Thiago Borbas, recuperado de lesão. Assim, ele vira uma opção para começar entre os titulares. O lateral Agustín Sant’Anna e o meia Bruno Praxedes fazem transição e ainda não devem estar à disposição do treinador. Já Eduardo, Isidro Pitta, Davi Gomes e Juninho Capixaba seguem como desfalques no departamento médico.

CRUZEIRO X BRAGANTINO

24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, Belo Horizonte (BH)

Data e hora: 21/9/2025 (domingo), às 20h30 (horário de Brasília)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian; Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires, Gabriel e Jhon Jhon; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.