Barcelona leva delegação de peso à cerimônia da Bola de Ouro

Raphinha e Lamine Yamal estão entre os candidatos à Bola de Ouro - (crédito: Foto: Rafa Babot/Getty Images)

O Barcelona divulgou neste sábado (20) os nomes que vão representar o clube na cerimônia da Bola de Ouro, marcada para a próxima segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Enquanto o Real Madrid decidiu não enviar ninguém, a delegação catalã será numerosa e de peso.

Entre os homens, estarão presentes Lamine Yamal, apontado como principal rival de Ousmane Dembélé na disputa, Raphinha, que pode terminar entre os cinco primeiros, e Pau Cubarsí, concorrente ao Troféu Kopa de melhor jovem (Yamal também briga por esse prêmio). No entanto, a única ausência será Pedri, que também está cotado para figurar nas primeiras posições da lista.

Além disso, o técnico Hansi Flick também viaja a Paris, já que está indicado ao prêmio de melhor treinador. O favorito, no entanto, é Luis Enrique, campeão da tríplice coroa com o PSG.

A equipe feminina do Barcelona terá ainda mais destaque na gala, com oito jogadoras disputando o prêmio. Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo e Clàudia Pina concorrem à Bola de Ouro. Além disso, Alexia e Aitana estão entre as grandes favoritas. Já Cata Coll está indicada como melhor goleira e Vicky López disputa o Troféu Kopa feminino de melhor jovem.

