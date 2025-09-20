Com Arias e André no banco, Wolves perdem a quinta seguida na Premier League

A crise do Wolverhampton se aprofundou ainda mais neste sábado (20). Em sua casa, o Molineux Stadium, a equipe recebeu o Leeds United e foi derrotada por 3 a 1, somando a quinta derrota seguida na Premier League e mantendo-se na lanterna da competição, sem pontos.
O jogo começou com os donos da casa animando a torcida. Logo aos 8 minutos, Krejci aproveitou um passe preciso e abriu o placar para o Wolves. Mas a alegria durou pouco. Calvert-Lewin empatou para o Leeds, e Stach, aos 39, em cobrança de falta, virou a partida. Antes do intervalo, aos 45, Okafor ampliou para os visitantes, deixando os Wolves em desespero em apenas 13 minutos.
Na segunda etapa, o técnico Vítor Pereira tentou reações, mas a equipe não conseguiu reverter a situação. Somente aos 27 minutos do segundo tempo entraram em campo André e Arias, ambos ex-Fluminense, mas com o placar já estabelecido em 3 a 1.
Com a derrota, a pressão sobre a comissão técnica aumenta. A torcida, frustrada, deixou claro seu descontentamento e questionou as recentes decisões da diretoria, incluindo a saída de jogadores-chave e a recente renovação com Vítor Pereira, ex-Flamengo, que teve o vínculo ampliado até 2028. Enquanto isso, o Leeds celebra sua primeira vitória fora de casa na temporada, subindo na tabela para o 10º lugar, com sete pontos.
