United vence o Chelsea com gol e expulsão de Casemiro na Premier League

Em uma partida eletrizante, com dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, o Manchester United venceu o Chelsea por 2 a 1, neste sábado (20), em Old Trafford, pela 5ª rodada da Premier League. Bruno Fernandes, que chegou ao 100º gol com a camisa dos Red Devils, e Casemiro marcaram os gols da vitória. O goleiro Robert Sánchez deixou os visitantes com um a menos com quatro minutos, enquanto o volante brasileiro recebeu o segundo amarelo nos acréscimos da primeira etapa. O zagueiro Chalobah descontou para os Blues na reta final da partida.

Dessa maneira, o triunfo dá um alívio ao United neste início turbulento de temporada e traz um pouco mais de tranquilidade para o técnico Ruben Amorim. Esta foi somente a segunda vitória em cinco jogos na Premier League e o time subiu da 17ª para a 9ª posição, chegando a sete pontos, apenas um atrás do próprio Chelsea.

Por outro lado, os Blues, que vinham começando a temporada de forma sólida, perderam a invencibilidade na Premier League e chegaram à terceira partida consecutiva sem vencer. Campeão do Mundial de Clubes, o Chelsea também estreou com derrota na Champions, perdendo por 3 a 1 para o Bayern de Munique, na Alemanha. Com oito pontos em cinco jogos, o time se distancia da liderança, ficando sete pontos atrás do Liverpool.

A BIG #PL win ???? — Manchester United (@ManUtd) September 20, 2025

Manchester United x Chelsea

O duelo começou intenso e marcado por expulsões precoces. Aos quatro minutos, o goleiro Robert Sánchez derrubou Mbeumo com falta dura na entrada da área, e o árbitro não hesitou em mostrar o vermelho. Com isso, Maresca precisou mexer no time, sacando Estêvão e Pedro Neto para formar uma linha de três zagueiros. O Chelsea também sofreu com a saída de Palmer, que deixou o campo lesionado aos 20 minutos. Com a vantagem numérica, o United dominou o jogo e abriu 2 a 0 com gols de Bruno Fernandes e Casemiro. Porém, o volante brasileiro se complicou minutos depois, levou o segundo cartão amarelo por segurar Andrey Santos e acabou expulso.

Na segunda etapa, com o mesmo número de jogadores em ambas as equipes, o jogo ficou mais equilibrado. Assim, os times tiveram espaços para trabalhar a bola e o Chelsea, correndo contra o tempo, se expôs mais. Os Blues chegaram a balançar a rede em cobrança de escanteio, mas o zagueiro Fofana estava em posição irregular e o gol acabou sendo anulado. Porém, em outra cobrança de escanteio, Chalobah aproveitou cruzamento de Reece James e diminuiu o placar aos 34 minutos. Bruno Fernandes ainda desperdiçou uma chance cara a cara com o goleiro Jörgensen, mas o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

Jogos da 5ª rodada da Premier League 2025/26

Sábado (20/9)

Liverpool 2×1 Everton

Burnley 1×1 Nottingham Forest

Brighton 2×2 Tottenham

West Ham 1×2 Crystal Palace

Wolverhampton 1×3 Leeds

Manchester United 2×1 Chelsea

Fulham x Brentford – 16h

Domingo (21/9)

Sunderland x Aston Villa – 10h

Bournemouth x Newcastle – 10h

Arsenal x Manchester City – 12h30

*Horários de Brasília.

