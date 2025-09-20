InícioEsportes
Esportes

Na estreia de Mourinho, Benfica bate lanterna AVS

Benfica parte mais uma vez para o ataque com velocidade

Benfica parte mais uma vez para o ataque com velocidade - (crédito: Foto: Divulgação / Benfica)
Benfica parte mais uma vez para o ataque com velocidade - (crédito: Foto: Divulgação / Benfica)

Na estreia de José Mourinho, o Benfica não tomou conhecimento do AVS, lanterna do Português, e venceu por 3 a 0,  no Estádio das Aves, e encostou no Porto, pulando para a vice-liderança, com 13 pontos. A partida, válida pela sexta rodada da Liga Portugal, teve gols de Heorhii Sudakov, Vangelis Pavlidis (pênalti) e Franjo Ivanovic.

Mas foi o AVS que tentou primeiro abrir placar. Kiki cruza a bola na área, mas Tomané desvia de cabeça do meio da área e a bola desvia na defesa do Benfica. AVS SAD cria primeira chance no confronto, mas perde boa chance de abrir o placar, aos 6 minutos.

Bruno Lourenço deixa o campo e é substituído por Pedro Lima no time dos donos da casa, aos 15 minutos. AVS SAD queima primeira mudança na equipe no início do primeiro tempo. Benfica tenta sair em contra-ataque para surpreender adversário.

Time de Lisboa tem dificuldade pra entrar na área adversária

Aos 26, Ángel Algobia comete falta em Richard Ríos na intermediária e interrompe jogada do Benfica. Time visitante tenta controlar jogo, mas tem dificuldade para se infiltrar na defesa dos donos da casa no CD Alves. Jogo continua truncado.

Óscar Perea arrisca o chute com o pé destro pelo lado esquerdo da área, mas erra o alvo. AVS SAD perde boa chance de abrir o placar contra o Benfica dentro de casa, aos 37. Jogo de poucas chances criadas no CD Alves.
Samuel Dahl comete falta em Tunde Akinsola e interrompe jogada do AVS SAD. Benfica aumenta a marcação e complica a situação do ataque do time mandante. Jogo permanece truncado no CD Alves, aos 33. Poucas chances criadas na partida.
Após a arbitragem dar mais quatro minutos de acréscimos, o Benfica de José Mourinho abre o placar, aos 48. Heorhii Sudakov acerta o chute com o pé canhoto do meio da área e estufa as redes do goleiro Simão.
Segundo tempo foi todo do Benfica

O Benfica v0ltou com tudo no segundo tempo. Foi quando Sidi Bane cometeu falta em Nicolás Otamendi dentro da área e árbitro marcou penalidade máxima para o Benfica. Vangelis Pavlidis ampliou o placar, aos 13. Em cobrança de pênalti, o atacante grego acertou o chute com o pé direito e estufa as redes para marcar o segundo gol para o Benfica. Time visitante aumenta a vantagem na bola parada.

Franjo Ivanovic marca o terceiro gol, aos 17 minutos. Atacante do Benfica acerta o chute com o pé direito do meio da área e estufa as redes para ampliar o marcador no Estádio CD Alves. O Benfica tem jogos a menos e, por isso, enfrenta o Rio Aves, no Estádio da Luz, em Lisboa, na terça-feira (23/o9). Na sexta-feira (26/09), pega oGil Vicente, também em casa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 20/09/2025 16:19
    x