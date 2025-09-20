Cristiano Ronaldo brilha e Al-Nassr goleia o Al-Riyadh

Mais um dia comum na Arábia Saudita. Com dois gols de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu o Al-Riyadh por 5 a 1, neste sábado (20), em Riad, na partida de encerramento da 3ª rodada do Campeonato Saudita. Além de CR7, o outro português João Félix também se destacou com outros dois gols marcados, enquanto Coman, ex-Bayern, completou a goleada. Pelo lado dos visitantes, Mamadou Diallo anotou o gol de honra.

Com o resultado, o Al-Nassr manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Saudita e manteve a liderança com nove pontos em três jogos. Além disso, o time comandado pelo técnico português Jorge Jesus leva vantagem sobre o Al-Ittihad no saldo de gols (11 a 6).

Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo de atingir a marca de mil gols na carreira. Com os dois marcados neste sábado (20), faltam somente 55 para o astro português chegar ao milésimo.

??????? ?? ?? ???? ???? pic.twitter.com/zIIA6BfCgw — ???? ????? ??????? (@AlNassrFC) September 20, 2025

O jogo

O Al-Nassr dominou completamente a primeira etapa. Aos 5 minutos, João Félix abriu o placar em boa jogada de Coman. O francês ampliou aos 29, e Cristiano Ronaldo fez o terceiro aos 32. Por outro lado, Al-Riyadh não conseguiu criar chances de perigo e o goleiro Al-Najjar praticamente não trabalhou.

Na segunda etapa, o cenário foi parecido. João Félix transformou a vitória em goleada aos quatro minutos. O Al-Riyadh conseguiu diminuir com Mamadou Diallo, mas não evitou o quinto do Al-Nassr em outra boa jogada do trio João Félix, Coman e Cristiano Ronaldo, que terminou com o segundo gol de CR7 no jogo.

