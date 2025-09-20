Fluminense bate o Vitória e se aproxima do G6 do Brasileirão

O Fluminense contou com lindo gol de Hércules para bater o Vitória por 1 a 0, neste sábado (20), no Barradão, em partida que abriu a 24ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Tricolor carioca voltou a vencer na competição após três partidas (duas derrotas e um empate) e subiu para oitavo lugar, com 31 pontos, mas em 22 partidas.
O Vitória, por sua vez, chegou à segunda derrota consecutiva e abre a zona de rebaixamento, com 22 pontos em 24 partidas. O Tricolor agora recebe o Lanús, nesta terça-feira (23), pela volta das quartas de final da Sul-Americana. O Flu perdeu a ida por 1 a 0. Já pelo Brasileirão, a equipe de Renato Gaúcho recebe o Botafogo no domingo (28). Neste mesmo dia, o Leão visita o Grêmio.
Primeiro tempo: um gol, duas bolas na trave e duas expulsões
O Vitória aproveitou-se do Fluminense alternativo para partir logo para cima e criou boas oportunidades, principalmente com o experiente centroavante Renato Kayzer. No entanto, o jogo ficou um tanto quanto monotóno, mas até o minuto 25, quando o meia Dudu recebeu o segundo amarelo e foi expulso.
A expulsão logo ficou favorável ao Fluminense, afinal, passou a mandar no jogo e viu Cano finalizar na trave aos 30. Cinco minutos mais tarde, o Flu, enfim, abriu o placar: Fuentes foi à linha de fundo, mandou na área, mas a zaga afastou mal. Assim, a bola sobrou para Hércules anotar uma obra de arte da entra da área, em chute cruzado no ângulo superior.
O Vitória, entretanto, não se entregou e quase empatou. O Leão impôs grande troca de passes, viu Renato Kayzer servir Erick, que chutou na trave. O time baiano voltou para o interalo empolgado também com a expulsão de Igor Rabello, que recebeu amarelo aos 43 minutos e outro aos 47.
Flu marca, mas gol é anulado. Vitória confirmada para o Tricolor
A equipe nordestina voltou melhor do intervalo, afinal, jogava em casa, voltou a ficar em igualdade no placar e briga desesperadamente contra o rebaixamento. Assim, o Vitória teve grandes chances, principalmente com Renato Kayzer e Matheuzinho. Aos 4, por outro lado, Fábio fez grande defesa em chute de Cáceres.
Já aos 33, a bola sobrou para Ramon na marca do pênalti e ele quase marcou, mas a bola passou rente à trave. O Tricolor conseguiu equilibrar as ações na reta final do jogo e teve boas chegadas com Júlio Fidelis e Lavega, que balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.
VITÓRIA X FLUMINENSE
Brasileirão – 24ª Rodada
Data: 20/9/2025
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Gols: Hércules, 35’/1ºT (0-1)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres (Claudinho, 31’/2ºT) , Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu e Matheuzinho; Erick (Fabri, 17’/2ºT) Osvaldo (Ronald Lopes, 34’/1ºT e Romarinho, 34’/1ºT) e Renato Kayzer Técnico: Rodrigo Chagas
FLUMINENSE: Fábio; Guga (Julio Fidelis, 27’/2ºT), Ignácio, Igor Rabello e Fuentes; Otávio, Hércules (Bernal, 26’/2ºT ) e Lima (Lezcano, 33’/1ºT e Manoel, intervalo); Canobbio, Cano e Serna (Lavega, 33’/1ºT) Técnico: Renato Gaúcho
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Cartões amarelos: Dudu e Pepê (VIT); Serna e Igor Rabello
Cartões Vermelhos: Dudu, 25’/1ºT (VIT) e Igor Rabello, 47’/1ºT (FLU)
