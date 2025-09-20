Saúl treina e tem chances de jogar clássico Flamengo x Vasco

Neste sábado, no Ninho do Urubu, Filipe Luís recebeu uma notícia animadora: Saúl participou do treinamento com o elenco e demonstrou evolução em relação à dor provocada por uma pancada no tornozelo esquerdo. Com isso, o meia espanhol se torna uma alternativa viável para o técnico no aguardado clássico contra o Vasco, que ocorrerá neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogadores em recuperação

Além de Saúl, outros atletas também estão apresentando progresso em suas recuperações. Alex Sandro e Jorginho estão próximos de retornar aos gramados. O lateral-esquerdo, que ficou ausente dos últimos três jogos devido a uma lesão na panturrilha esquerda, mostra-se mais avançado em sua recuperação e tem chances de ser relacionado para a partida. Por sua vez, a expectativa é que o volante esteja disponível para o confronto contra o Estudiantes na Argentina, pela Libertadores.

Foco no clássico e na liderança

Léo Ortiz, em entrevista ao canal oficial do Flamengo no YouTube, destacou a importância de mudar o foco entre os campeonatos. “A gente já muda a chave de um campeonato para o outro. Temos a liderança do campeonato, e todos buscam o que a gente tem. Então a cada jogo, e ainda mais em um clássico, temos que defender isso que todo mundo quer. Agora o foco é outro campeonato, outros objetivos que temos também de ser campeão brasileiro, e passa muito por um jogo dentro de casa. A nação vai lotar o Maraca para que a gente possa ganhar, continuar motivado dentro do campeonato. Uma vitória em um clássico dá uma motivação extra para o restante da temporada”, afirmou Ortiz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.