Emiliano Díaz revela encontro com Neymar durante tratativas com o Santos

O técnico argentino Emiliano Díaz contou que chegou a se reunir com Neymar durante as conversas para assumir o Santos, logo após deixar o Corinthians. A revelação foi feita em entrevista ao UOL.

Segundo Emiliano, o encontro ocorreu em abril, período em que o Peixe buscava um substituto para Pedro Caixinha. O treinador destacou a recepção calorosa do camisa 10.

“Eu tive a oportunidade de ir ao Santos sozinho quando saí do Corinthians, estivemos perto, mas não se deu por diferentes coisas. Falei com ele, me recebeu muito bem, tivemos uma reunião e ele me tratou muito bem. É de uma humildade muito grande. Me recebeu na casa dele porque havia a possibilidade de eu ir para lá (Santos) e ele queria falar comigo. Ficamos quatro horas conversando, falando do futebol e da vida. Foi um orgulho”, afirmou.

O primeiro contato entre Neymar e o treinador aconteceu meses antes, em fevereiro, durante a festa de aniversário de Memphis Depay. Contudo, Emiliano ainda era auxiliar-técnico do Corinthians.

Apesar da boa relação e da reunião, as negociações não avançaram, e o Santos fechou com Cléber Xavier. Entretanto, mais tarde, o clube voltou a procurar a família Díaz, dessa vez para contar com Emiliano e seu pai, Ramón Díaz. Ainda assim, a dupla recusou a proposta, pois estavam comprometidos com o Olimpia, do Paraguai. Na ocasião, o Fortaleza também sondou os argentinos, mas sem sucesso.

Emiliano quer ver Neymar campeão da Copa do Mundo

Argentino convicto, Emiliano Díaz afirmou ter uma admiração especial por Neymar e declarou torcida para que o craque conquiste a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

“O meu desejo é que o Brasil ganhe a Copa. Como Messi ganhou merecidamente, me encantaria ver o Neymar campeão, pelo que fez em sua carreira, pelo que é como pessoa. É o último que nos resta da América do Sul, dos grandes, que não conseguiu. Na última Copa do Mundo, todos queríamos que o Messi ganhasse”, declarou Emiliano.

O técnico concluiu sua fala citando a união dos sul-americanos e seu desejo de ver o Neymar campeão do maior torneio de futebol do planeta: “Querendo ou não, somos sul-americanos. Existe a rivalidade. Mas já que o Messi ganhou, seria bom também agora que o Ney possa fechar esse ciclo de sua carreira com a Copa do Mundo.”, concluiu o treinador.

