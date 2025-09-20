Renato Gaúcho, sobre vitória do Fluminense: “Soubemos sofrer”

O técnico Renato Gaúcho rasgou elogios ao triunfo do Fluminense por 1 a 0 sobre o Vitória, neste sábado (20), no Barradão. O treinador, aliás, enumerou razões para isso: partida fora de casa, quebra de série de três jogos sem vitórias (duas derrotas e um empate) e triunfo com time alternativo. O comandante também pontuou a raça tricolor em campo.

“Um jogo de muita entrega… Nós precisávamos voltar a pontuar. Nós sabemos que o jogo ia ser difícil, sempre muito difícil, independente da situação dos times no campeonato, sempre muito difícil jogar aqui, uma pressão muito grande, mas o meu time soube suportar a pressão, soube se defender na hora que tinha que se defender. Procuramos atacar sempre que o adversário dava espaço para a gente. Enfim, foi um jogo de, principalmente no primeiro tempo, muito pegado. A gente conseguiu fazer um gol, isso deu uma tranquilidade maior para a gente, depois com o jogador a mais, infelizmente nós perdemos o jogador no momento que nós estávamos ganhando o jogo”, comentou Renato Gaúcho.

Foco no Lanús

Como destacado, o Fluminense atuou com time misto. Isso porque recebe o Lanús, nesta terça-feira (23), pela volta das quartas de final da Sul-Americana, às 21h30. No jogo de ida, vale lembrar, os argentinos fizeram 1 a 0. Renato voltou a defender que precisa poupar jogadores, afinal, o Flu é o único time ainda vivo em três competições. Além disso, os cariocas chegaram até a semifinal do Mundial de Clubes e na final do Carioca.

“É muito fácil um ou outro criticar sempre o treinador. Por que não põe sempre o time principal em campo? Porque é impossível. As pessoas têm que entender isso. Não dá para ficar repetindo sempre a mesma coisa, dando sempre a mesma explicação, entendeu? Quem entende futebol sabe o que faz, essa é a realidade. Aí o cara vai lá, vai no ventilador, da opinião dele, não sabe o que acontece durante a semana, não tem as informações dos jogadores que estão com a perna pesada, que estão sentindo alguma coisa, o desgaste. Enfim, então, já dei os parabéns pela entrega do time, uma vitória muito importante fora de casa. Agora só estou pedindo para o nosso torcedor”, concluiu o comandante.

Panorama no Brasileirão

Com a vitória fora de casa, o Fluminense subiu para oitavo lugar no Brasileirão, com 31 pontos em 22 jogos. Dessa forma, o Tricolor recebe o Botafogo no domingo (28), pela 25ª rodada da competição. A bola vai rolar às 16h.

