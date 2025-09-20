Com um jogador a menos, Botafogo vence o Atlético-MG e dorme no G4 do Brasileirão - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo mantém a sina e vence o Atlético-MG, mais uma vez, com um jogador a menos, no Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Santiago Rodríguez, no início do segundo tempo, quando o Glorioso já contava com 10 jogadores. Chris Ramos foi expulso no final do primeiro tempo, após uma cotovelada em Igor Gomes.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 39 pontos e entrou no G4 do Brasileirão, assumindo a 4ª colocação. Já o Atlético-MG, que poupou alguns titulares por causa do jogo pela Copa Sul-Americana, está na 13ª posição, com 25 pontos

Primeiro tempo: Galo melhor e Botafogo com um jogador a menos Mesmo jogando no Nilton Santos, o Botafogo não conseguiu se impor diante do Atlético-MG. O Glorioso tomou a iniciativa da partida, mas sem inspiração, pouco assustou o goleiro Everson. Já o Galo, apostando em transições rápidas, foi muito mais perigoso. Os visitantes finalizaram quase o triplo de vezes do que os donos da casa. (8 a 3). Em uma dessas, Reinier acertou a trave, após tabelar com Hulk. Nos minutos finais do primeiro tempo, Chris Ramos foi expulso após o VAR recomendar o cartão vermelho ao atacante por cotovelada em Igor Gomes. Os cartões dominaram a primeira etapa, tendo em vista que cinco jogadores foram advertidos pelo árbitro Flavio Rodrigues de Souza.

Segundo tempo: Glorioso marca no início e controla o Galo

Com um jogador a mais, o técnico Jorge Sampaoli realizou substituições no intervalo tornando o Atlético-MG mais ofensivo. Entraram Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, mas quem marcou foi o Botafogo, logo aos 2 minutos. Montoro recebeu pela esquerda, driblou Natanael e cruzou na medida para Santiago Rodríguez, que acertou uma linda cabeçada, sem chances de defesa para o goleiro Everson.

A partir do gol, o Botafogo passou a se defender, enquanto o Atlético-MG ficou mais com a bola. No entanto, a posse se mostrou inofensiva, com o Galo não conseguindo criar sequer uma chance clara de gol.

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

Brasileirão – 24ª Rodada

Data: 20/9/2025

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Santiago Rodríguez, 2’/2ºT (1-0)

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Savarino (Joaquín Correa, 27/2ºT); Santiago Rodríguez (Allan, 42’/2ºT), Montoro (Cuiabano, 37’/2ºT) e Chris Ramon. Técnico: Davide Ancelotti.

ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael (Bernard, 30’/2ºT), Lyanco (Gustavo Scarpa, intervalo), Junior Alonso, Victor Hugo e Caio Paulista (Guilherme Arana, intervalo); Alan Franco, Fausto Vera e Igor Gomes (Rony, 24’/2ºT); Hulk e Reinier (Biel, 30’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Alberto Negrini Nogueira (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Marçal, Marlon Freitas, Santiago Rodríguez, Montoro, Léo Linck (BOT); Lyanco e Hulk (ATL)

Cartões Vermelhos: Chris Ramos, 45’/1ºT (BOT)

