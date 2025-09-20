Lesão vai deixar Danilo fora do Botafogo por seis semanas

O Botafogo ganhou mais uma preocupação para a sequência do Brasileirão. Afinal, o volante Danilo ficará fora por cerca de seis semanas por causa de uma lesão na coxa esquerda. O jogador se machucou na última quarta-feira (17/9), durante o empate por 3 a 3 com o Mirassol, no estádio Nilton Santos. Ele tinha sido um dos destaques da equipe no primeiro tempo, mas precisou sair no intervalo ao sentir dores na região posterior. Newton entrou em seu lugar.

Neste sábado (20), contra o Atlético-MG, o Alvinegro já não pôde contar com Danilo, além de perder também Alex Telles, que apresentou dores musculares e foi vetado da partida. O Glorioso venceu a equipe mineira por 1 a 0, mas os problemas se acumulam no departamento médico. O técnico Davide Alcelotti tem que lidar com uma série de baixas importantes na equipe e vive um momento de turbulência no clube.

Aliás, a partida que resultou na contusão de Danilo – pela 12ª rodada do Brasileirão – foi alvo de uma enxurrada de críticas e vaias da torcida. Afinal, o Glorioso abriu o placar e alcançou uma confortável vantagem de 3 a 0, mas, ainda assim, cedeu o empate. Aquele jogo, inclusive, refletiu as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil . O Alvinegro teve o pior público do time nesta edição da competição, com apenas 6.724 torcedores presentes.

Já o Mirassol tem sido a sensação do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.