Lavega, do Fluminense, fala em “dicas de Renato”

Um dos destaques do Fluminense no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, o atacante uruguaio Joaquín Lavega explicou que teve dicas do técnico Renato Gaúcho para ter um bom desempenho no Barradão. Ele, no entanto, não entrou em detalhes e valorizou o fim de jejum do Tricolor de três jogos sem vencer na competição: duas derrotas e um empate.

“Estou muito feliz pelos três pontos da equipe. Ele (Renato Gaúcho) me falou para seguir treinando, que estava melhorando. Acredito que tenha mostrado isso no campo”, comentou Lavega em entrevista ao “Premiere”.

O atacante, aliás, não entrava em campo desde maio e entrou aos 33 minutos do primeiro no confronto deste final de semana. Substitiui Lima e teve um gol anulado por impedimento na reta final do duelo.

Panorama no Brasileirão

Com a vitória fora de casa, o Fluminense de Lavega subiu para oitavo lugar no Brasileirão, com 31 pontos em 22 jogos. Dessa forma, o Tricolor recebe o Botafogo no domingo (28), pela 25ª rodada da competição. A bola vai rolar às 16h.

