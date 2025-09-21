Andreas Pereira brilha com dois gols e comenta reencontro com Deyverson: ???Já passou???

Andreas Pereira, neste sábado, 20/9, entrou no segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia por 2 a 1 — Abel Ferreira iniciou a partida com um time recheado de reservas. Mas o ex-Flamengo, Fulham e também da Seleção Brasileira mostrou toda a sua qualidade: com passes precisos e dois belos gols de fora da área, ajudou a construir a goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza. Já são três jogos com a camisa do Palmeiras. E Andreas que vinha de uma assistência importante no gol de Gustavo Gómez contra o River Plate, pela Libertadores.

“Conheço o Felipe (Anderson) bem, já sabia que ele ia cortar pro meio. Aí, no meu primeiro gol, quando recebi a bola e lembrei que a gente tava comentando ali no banco. Neste gramado não era pra chutar tão forte. Então eu só escutei o que o Lucas Evangelista e o Felipe falaram pra mim e dei um tapinha no canto”, explicou Andreas sobre o terceiro gol palmeirense. E completou:

“No meu segundo gol, vi que a bola sobrou pra mim ali. Se eu fosse dominar, o zagueiro tava perto, então tentei bater de primeira, cruzado, no meio das pernas do goleiro. Sei que é muito difícil pro goleiro, e fui feliz no chute.”

Andreas , Deyverson e o Palmeiras

Com os dois gols, Andreas marcou pela primeira vez com a camisa alviverde. Mas, como era inevitável, foi questionado sobre o reencontro com Deyverson, atacante do Fortaleza — o mesmo que roubou a bola dele na final da Libertadores de 2021 e fez o gol do título do Palmeiras sobre o Flamengo.

“Foi um encontro de profissionais. Ele falou ali comigo, mandou mensagem no Instagram… Ainda não vi, vou responder. Mas é isso, o que acontece em campo é uma coisa, fora é outra. Já falei sobre isso, já passou. Agora quero escrever minha história no Palmeiras.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.