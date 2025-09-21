Raphael Veiga “54”: entre dores, superação e o topo da artilharia no Allianz

Raphael Veiga celebra seu gol — o primeiro do Palmeiras na vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza — e o 54º marcado por ele no Allianz Parque - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Raphael Veiga, após a partida em que o Palmeiras fez 4 a 1 no Fortaleza, celebrou o feito de chegar aos 54 gols com a camisa do Palmeiras em jogos como mandante, tornando-se o maior artilheiro do clube em seus domínios — ao lado de Evair, que também marcou 54 vezes no antigo Palestra Itália. Nada mal para um dos destaques do atual elenco, que, mesmo não sendo titular absoluto em todos os jogos, se considera um dos alicerces da equipe.

“Eu me considero importante no Palmeiras. Com o Weverton e o Gómez, a gente está aqui desde a chegada do Abel Ferreira, e eu me sinto parte fundamental do time. Essa temporada não foi diferente, apesar das lesões. Nunca fui de me machucar — tirando uma lesão em 2022. Mas este ano foi difícil: tive problema no ombro, quebrei a mão, dores no púbis. É difícil conviver com a dor”, disse, concluindo:

“Jogar com dor é ruim, porque você não consegue treinar no mesmo nível. Tem que tomar remédio, fica estressado… Chegou um momento em que eu parei para cuidar da cabeça também, porque a dor te esgota mentalmente. Agora estou feliz, me sentindo recuperado, e feliz também com o nível dos jogadores do nosso elenco, que está cada vez melhor. Quero continuar ajudando.”

Raphael Veiga e a busca por títulos

Veiga diz que o seu objetivo, mesmo na reserva, é seguir ajudando e acumulando títulos:

“Nesta temporada, com Libertadores e tudo, já são 55 jogose vem mais. É desgastante, mas é importante. A gente aqui está acostumado a vencer, e não pode esquecer o quanto é bom comemorar um título. Isso tem que nos motivar. Eu quero repetir isso: comemorar, vencer, levantar taças. Estamos acostumados a ganhar. E para quem está chegando agora no clube, eles logo percebem o que é o Palmeiras: é um time que nasceu para vencer.”

