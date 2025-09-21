“Temos que encontrar a solução”, diz Sampaoli após derrota do Atlético

O Atlético vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (20), a equipe acabou derrotada pelo Botafogo por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão. Com isso, o Galo chegou ao seu terceiro jogo sem vitória na competição. Os resultados têm preocupado o técnico Jorge Sampaoli, que não escondeu seu descontentamento com a derrota.

Após deixar o campo, o treinador admitiu a necessidade de mudanças. Na sua visão, a maior deficiência do Atlético não está na defesa, mas sim no ataque. Com isso, a equipe acabou se perdendo durante o segundo tempo.

“Acho que temos que melhorar o time no último terço. No primeiro tempo fomos melhor, mas no segundo começamos a nos desordenar e isso gerou a chance que o rival aproveitou. Precisamos evoluir bastante o sistema ofensivo, pois o time não está encontrando variantes para vencer jogos em que tem vantagem”, avaliou.

O gol que garantiu a vitória do Botafogo foi marcado de cabeça por Santi Rodríguez, evidenciando novamente a fragilidade atleticana na bola aérea. Ainda assim, Sampaoli reforçou que a prioridade é otimizar o setor ofensivo.

“Estamos trabalhando a todo tempo. Lamentavelmente temos esse déficit, mas o mais preocupante é ofensivamente. O time tem volume, mas falta contundência. Carecemos de criatividade ofensiva mais do que outra coisa”, explicou Sampaoli.

Sampaoli e a possível solução para o problema

Ao ser questionado sobre a solução para o problema, o treinador destacou trabalho e paciência. Segundo Jorge Sampaoli, é preciso recuperar o poder de decisão dos atletas que já foram protagonistas em temporadas anteriores.

“Temos que levantar a estatística de gols, que estamos sofrendo há muito tempo. É tentar elevar o nível individual de jogadores que antes tinham altas estatísticas de gol e hoje não estão rendendo. Futebol se ganha com gols e temos que encontrar a solução”, concluiu.

Com o resultado, o Galo segue pressionado no Brasileirão e vê a sequência sem vitórias aumentar, mesmo em situações favoráveis dentro das partidas. O próximo compromisso da equipe atleticana é na quarta (24), quando recebe o Bolívar, na Arena MRV, em jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Com um empate em 2 a 2, os mineiros precisam vencer para seguir na disputa continental.

