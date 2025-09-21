“Precisava voltar a ganhar”, declara Alex Barboza após vitória do Botafogo

O Botafogo conquistou uma importante vitória, por 1 a 0, sobre o Atlético neste sábado (20), pelo Brasileirão. Jogando com um a menos, diante dos rivais alvinegros, a equipe e os torcedores do clube carioca relembraram a final da Libertadores de 2024. Ao deixar o gramado, um dos atletas que comentou a tensão de enfrentar o fatídico rival foi o zagueiro Alexander Barboza.

“Difícil não lembrar. Precisava voltar a ganhar, a ter um jogo assim. Sensação de felicidade e muito cansaço. Corremos muito”, celebrou o jogador.

Vitória importante para gerar confiança no Botafogo

Os três pontos e a vitória sobre o Galo têm um grande significado para o time. Após uma temporada de glórias em 2024, neste ano, o Botafogo acabou sendo eliminado da Libertadores com derrota para a LDU. Na sequência, a equipe tropeçou na Copa do Brasil diante do Vasco. Além disso, os resultados do Campeonato Brasileiro também desmotivaram a torcida, principalmente o empate em 3 a 3 contra o Mirassol.

Contudo, o Estádio Nilton Santos, que recebeu apenas 11 mil pessoas, parece logo estará cheio novamente. Isso porque os jogadores e o treinador Davide Ancelotti parecem estar finalmente se entendendo. Na visão do zagueiro Alex Barboza, o resultado contra o Atlético serviu para mostrar que a equipe pode entregar mais.

“Outro dia, sofremos um empate de uma maneira que não pode acontecer. Com 3 a 0, em casa, sofrer o 3 a 3. Jogo muito importante por isso, para demonstrar que foi a exceção. Sabemos que podemos mais, podemos jogar melhor. Tínhamos que demonstrar para nós que somos mais do que isso”, destacou Barboza.

Novos desfalques devem gerar mudanças contra o Grêmio

Após a vitória, o Botafogo volta suas atenções para a partida contra o Grêmio. As equipes se enfrentam na próxima quarta (24), em Porto Alegre. Entretanto, o Glorioso terá que planejar muito bem seu esquema tático. Isso porque não poderá contar com Santi Rodríguez, Marçal, Montoro e Chris Ramos, suspensos.

Outros possíveis desfalques são: Danilo, Neto e Nathan Fernandes, todos lesionados. Além deles, Jordan Barrera estará com a seleção colombiana no Mundial Sub-20. Considerando as dúvidas, integram o quadro de possíveis desfalques os jogadores Artur, Arthur Cabral e Alex Telles, que não foram relacionados no jogo deste sábado, contra o Atlético.

Ao concluir sua fala, Barboza declarou que a situação do departamento médico é comprometedora. Desta forma, o jogador que entrar em campo precisa aproveitar as oportunidades.

“Temos jogadores muito bons. Cada peça que se perde é difícil, mas há caras foras que estão lutando pela vaga. O jogador que entra tem que saber que as oportunidades no futebol são poucas. Tem que aproveitar”, concluiu o zagueiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.