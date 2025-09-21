Portuguesa vence o America com gol no fim e é tetra da Copa Rio

A Portuguesa sofreu, mas venceu o America por 2 a 0 no jogo da volta e conquistou o tetra da Copa Rio, neste sábado (20), em casa, no Estádio Luso-Brasileiro. Como perdeu a ida por apenas 1 a 0, a Lusa sagrou-se campeã, igualando os feitos de 2000, 2016 e 2023. Hugo Iglesias e Elicley marcaram os gols, sendo este último aos 49 minutos do segundo tempo.

Como diz o regulamento, o campeão do torneio escolhe se quer jogar a Copa do Brasil ou a Série D do ano seguinte, torneio que a Portuguesa escolheu. O America, portanto, disputará o mata-mata no ano que vem. Vale lembrar que a Lusa eliminou o Resende, o Bangu e o Maricá antes de chegar à final. O Mecão, por sua vez, despachou o Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e Araruama.

“Sem palavras neste momento. Só quero agradecer a minha família, minha esposa, minha mãe, meu filho. Eu só estou aqui por causa deles, porque se não fosse, eu já tinha desistido desse futebol que é tão difícil no Brasil. Eu só faço um apelo: CBF, ajude. Nós precisamos trabalhar. Nós, pais de família precisamos trabalhar, nos ajude. Foi muito difícil para nós, ganhadores da classe menor”, comentou o técnico da Lusa, Alex Nascif.

O America, aliás, comemora o retorno à uma competição nacional após 16 anos. A última foi a Série D de 2010. Na ocasião, inclusive, o Rubro não passou da primeira fase, com três vitórias, duas derrotas e um empate. O time segue em busa de seu primeiro título na Copa Rio, torneio disputado anualmente desde 1991. O Volta Redonda é o maior campeão, com cinco taças: 1994, 1995, 1999, 2007 e 2022.

