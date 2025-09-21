Rony aponta preocupação com o Atlético: “O Brasileiro é traiçoeiro”

O Atlético vive um momento delicado no Brasileirão. A derrota por 1 a 0 para o Botafogo, neste sábado (20), no Nilton Santos, ampliou a sequência negativa do time para sete jogos sem vitória. Com o resultado, o Galo está novamente próximo da zona de rebaixamento, o que aumentou a pressão sobre o elenco.

Após a partida, o atacante Rony não escondeu a frustração com a fase da equipe. Para ele, é hora de assumir responsabilidades.

“Momento difícil, não tem o que falar. Temos que trabalhar, corrigir e nos cobrarmos. Já são três erros consecutivos que pagamos um preço muito alto. Com um a mais, o time não conseguiu jogar. Isso não pode acontecer. Temos uma equipe muito boa e precisamos reagir”, afirmou o atacante.

O Atlético desperdiçou vantagem numérica em três partidas consecutivas. Primeiro, contra o Santos, na 23ª rodada, Zé Ivaldo foi expulso. Ainda assim, o Galo apenas empatou em 1 a 1. Em seguida, diante do Bolívar, pela Sul-Americana, Gariglio recebeu cartão vermelho e, no entanto, os mineiros cederam o empate por 2 a 2 já no fim. Por fim, diante do Botafogo, a história se repetiu, resultando em mais uma derrota.

Rebaixamento preocupa o Atlético

Com o resultado, o Atlético fica em 13º lugar, com 25 pontos, podendo cair até o 16º ao fim da rodada. Considerando o cenário atual, Rony fez questão de lembrar o drama vivido em 2024, quando o Galo chegou à última rodada flertando com a queda.

“O Brasileiro é traiçoeiro. Você acha que dois pontos fora do Z4 está tudo certo, mas não está. Temos que nos cobrar. A situação do ano passado tem que servir de exemplo. Não podemos repetir”, alertou o jogador.

Sul-Americana vira obrigação

A retomada, segundo Rony, precisa começar já na quarta-feira (23), contra o Bolívar, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na Arena MRV. Na ida, o Galo empatou por 2 a 2 no duelo, após abrir 2 a 0 em La Paz.

“Temos que dar uma resposta positiva para o torcedor. Quarta-feira temos que fazer tudo diferente. Acredito que classificar é obrigação nossa, por jogarmos em casa e pelo elenco que temos. Futebol se ganha com resultado e temos que mostrar isso em campo”, concluiu o atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.