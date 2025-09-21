Em jogo marcado por forte policiamento, Roma vence o clássico com a Lazio

Na manhã deste domingo, 21/9, no Estádio Olímpico, os romanistas levaram a melhor graças a um gol do capitão Pellegrini, ainda no primeiro tempo. O ídolo da Roma voltava de lesão nesta partida. Com o triunfo, a Roma chega aos nove pontos, brigando pelos primeiros lugares (o Napoli também tem nove pontos, mas ainda joga na rodada). A Lazio, por sua vez, para nos três pontos, está no 14º lugar e pode perder mais posições ao fim da rodada.

O jogo foi marcado por tensão, pois a Lazio, que tem facções consideradas cviolentas, recebeu a vitia de seue outras fações e isso fez ao policiamento receber forte reforço. Os cinco grupos de ultras foram: a West Sofia, do Levski Sofia, da Bulgária, os Sharks Hooligans, do Wisla Cracóvia, da Polônia, a Inter City Firm, do West Ham, da Inglaterra, os Blue Side Lok e Ultras Lokomotive, ambos do Lokomotive, da da Alemanha.

Como foi a vitória da Roma

Apesar do jogo ter um certo equilíbrio, a Roma teve mais posse (52%) e finalizações (13 a 9). Contou com um jogo mais consistente e chegou na frente aos 38 minutos, quando um erro de posicionamento da defesa deu a chance da Roma recuperar a bola pela direita com Soulé, que rolou para Pellegrini bater para o gol e abrir o placar — fazendo o gol que decidiu o jogo, sem chance de defesa para Provedel.

O segundo tempo foi bem mais emocionante. A Lazio buscou o empate, mas sem sucesso. E ainda viu Belahyane ser expulso na reta final. Com dez jogadores, ainda assim foi para a frente, sofrendo contra-ataques perigosos. Mas a Roma não ampliou.

Nos acréscimos, muita emoção: primeiramente, Cataldi mandou no travessão. E no último lance do jogo, Baldanzi chutou raspando a trave do goleiro Svilar. Logo após o apito final, Guendouzi, da Lazio, foi o segundo jogador expulso do time, por reclamação.

Jogos da 4ª rodada do Italiano

Sexta-feira (19/9)

Lecce 1×2 Cagliari

Sábado (21/9)

Bologna 2×1 Genoa

Verona 1×1 Juventus

Udinese 0x3 Milan

Domingo (21/9)

Lazio 0x1 Roma

Torino x Atalanta

Cremonese x Parma

Fiorentina x Como – 13h

Inter x Sassuolo – 15h45

Segunda-feira (22/9)

Napoli x Pisa – 15h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.