Mirassol x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Mirassol recebe o Juventude às 16h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. A partida coloca frente a frente a equipe sensação do Brasilerião, que acaba entrou na rodada no G4, e um time que luta para não cair. O duelo é de extrema importância para os dois lados da tabela. O Mirassol quer aproveitar a ótima fase e o fator casa para se consolidar no grupo de cima. Já o Juventude, que ocupa a 18ª posição, viaja ao interior paulista precisando de um resultado positivo para tentar reagir e sair do Z4.

A Voz do Esporte faráa cobertura desta partida a partir das 14h30 (de Brasília(, com seu tradicional pré-jogo. O comando da Jornada Esportiva e a narração são de Christopher Henrique.

Além de Christopher Henrique, a cobertura ainda conta com Luiza Boareto nos comentários e Will Ferreiranas reportagens. Não deixe de clar na arte acima a parti das 14h30 (de Brasília) para nãoperder nada deste duelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.